Serie A, la classifica: stop Udinese, il Toro può tentare il sorpasso

Il Torino affronterà la Lazio nel monday night della trentunesima giornata di Serie A. La domenica si è chiusa con la vittoria di misura del Napoli contro il Milan per 2-1. Partenopei a tre distanze dall'Inter capolista. L'Atalanta perde contro la Fiorentina, mentre la Juventus riparte dalla vittoria contro il Genoa. Il risultato più importante per il Torino è quello maturato a San Siro tra Inter e Udinese. I nerazzurri battono i friulani e fanno un assist ai granata. In caso di vittoria contro la Lazio domani sera i piemontesi potrebbero andare al decimo posto in classifica.