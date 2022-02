Serie A, la classifica: Torino undicesimo dopo la vittoria sul gong del Sassuolo

Come cambia la classifica al termine dei match del sabato valevoli per la 27esima giornata di Serie A

Terminato anche il sabato della 27esima giornata di Serie A. Nella prima gara di giornata la Salernitana di Davide Nicola ferma il Bologna sull1-1. Seconda sconfitta consecutiva invece per l'Empoli, battuta dalla Juventus per 3-2: i toscani restano quindi a quota 31, due lunghezze indietro rispetto ai granata di Ivan Juric. Nel posticipo serale invece il Sassuolo ha la meglio al fotofinish sulla Fiorentina: la partita termina 2-1 in favore degli emiliani, che dopo aver condotto sull'1-0 gran parte del match si vedono raggiunti dalla Viola nel recupero. All'ultimo Defrel regala la vittoria alla squadra di Dionisi che così supera momentaneamente il Torino di Juric, chiamato a rispondere domani contro il Cagliari.