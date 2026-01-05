L'AIA ha reso pubbliche le designazioni arbitrali in vista della diciannovesima giornata della Serie A 25/26. Il turno inizierà già domani sera con Pisa-Como e si chiuderà giovedì con Milan-Genoa. Ad arbitrare Torino-Udinese, prima gara dell'anno all'Olimpico Grande Torino per i granata, ci sarà Maresca. Di seguito la lista completa.
Serie A, le designazioni arbitrali: c’è Maresca per Torino-Udinese
Martedì 06/01
PISA – COMO | h. 15:00
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: DEI GIUDICI – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: GHERSINI
AVAR: AURELIANO
LECCE – ROMA | h. 18:00
Arbitro: SACCHI J.L.
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: CHIFFI
SASSUOLO – JUVENTUS | h. 20:45
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: TEGONI – C. ROSSI
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: FABBRI
Mercoledì 07/01
BOLOGNA – ATALANTA | h. 18:30
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO
NAPOLI – H. VERONA | h. 18:30
Arbitro: MARCHETTI
Assistenti: ZINGARELLI – FONTANI
IV: ARENA
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
LAZIO – FIORENTINA | h. 20:45
Arbitro: SOZZA
Assistenti: LO CICERO – DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
PARMA – INTER | h. 20:45
Arbitro: COLOMBO
Assistenti: VECCHI – PALERMO
IV: PERENZONI
VAR: LA PENNA
AVAR: CAMPLONE
TORINO – UDINESE | h. 20:45
Arbitro: MARESCA
Assistenti: MINIUTTI – GIUGGIOLI
IV: MANGANIELLO
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
Giovedì 08/01
CREMONESE – CAGLIARI | h. 18:30
Arbitro: BONACINA
Assistenti: BACCINI – BERCIGLI
IV: MUCERA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
MILAN – GENOA | h. 20:45
Arbitro: MARIANI
Assistenti: BINDONI – MORO
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
