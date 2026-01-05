tor toro Serie A, le designazioni arbitrali: c’è Maresca per Torino-Udinese

Serie A, le designazioni arbitrali: c’è Maresca per Torino-Udinese

Sarà Maresca a dirigere la gara dei granata contro i friulani
Piero Coletta

L'AIA ha reso pubbliche le designazioni arbitrali in vista della diciannovesima giornata della Serie A 25/26. Il turno inizierà già domani sera con Pisa-Como e si chiuderà giovedì con Milan-Genoa. Ad arbitrare Torino-Udinese, prima gara dell'anno all'Olimpico Grande Torino per i granata, ci sarà Maresca. Di seguito la lista completa.

Martedì 06/01

PISA – COMO | h. 15:00

    • Arbitro: PAIRETTO

    • Assistenti: DEI GIUDICI – GALIMBERTI

    • IV: ZANOTTI

    • VAR: GHERSINI

    • AVAR: AURELIANO

    LECCE – ROMA | h. 18:00

    • Arbitro: SACCHI J.L.

    • Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

    • IV: TREMOLADA

    • VAR: GARIGLIO

    • AVAR: CHIFFI

    SASSUOLO – JUVENTUS | h. 20:45

    • Arbitro: ZUFFERLI

    • Assistenti: TEGONI – C. ROSSI

    • IV: PERRI

    • VAR: CAMPLONE

    • AVAR: FABBRI

    Mercoledì 07/01

    BOLOGNA – ATALANTA | h. 18:30

    • Arbitro: DI BELLO

    • Assistenti: PASSERI – TRINCHIERI

    • IV: FERRIERI CAPUTI

    • VAR: MERAVIGLIA

    • AVAR: ABISSO

    NAPOLI – H. VERONA | h. 18:30

    • Arbitro: MARCHETTI

    • Assistenti: ZINGARELLI – FONTANI

    • IV: ARENA

    • VAR: MARINI

    • AVAR: MAGGIONI

    LAZIO – FIORENTINA | h. 20:45

    • Arbitro: SOZZA

    • Assistenti: LO CICERO – DI GIOIA

    • IV: CREZZINI

    • VAR: PEZZUTO

    • AVAR: PRONTERA

    PARMA – INTER | h. 20:45

    • Arbitro: COLOMBO

    • Assistenti: VECCHI – PALERMO

    • IV: PERENZONI

    • VAR: LA PENNA

    • AVAR: CAMPLONE

    TORINO – UDINESE | h. 20:45

    • Arbitro: MARESCA

    • Assistenti: MINIUTTI – GIUGGIOLI

    • IV: MANGANIELLO

    • VAR: VOLPI

    • AVAR: DI PAOLO

    Giovedì 08/01

    CREMONESE – CAGLIARI | h. 18:30

    • Arbitro: BONACINA

    • Assistenti: BACCINI – BERCIGLI

    • IV: MUCERA

    • VAR: MAZZOLENI

    • AVAR: NASCA

    MILAN – GENOA | h. 20:45

    • Arbitro: MARIANI

    • Assistenti: BINDONI – MORO

    • IV: TURRINI

    • VAR: DI PAOLO

    • AVAR: PATERNA

