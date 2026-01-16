Serie A, le designazioni arbitrali: Chiffi dirigerà Torino-Roma

Toro News
Le designazioni arbitrali per la 21ª giornata di Serie A
Eugenio Gammarino

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 21ªgiornata di Serie A. Il match di domenica alle 18.00 tra Torino e Roma, in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà diretto da Chiffi della sezione di Padova. Ad assisterlo saranno Berti e Rossi, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. In sala VAR opererà Abisso, coadiuvato da Guida in qualità di A.V.A.R.

PISA – ATALANTA    Venerdì 16/01 h. 20.45

MARCHETTI

MELI – LUCIANI

IV:      MARINELLI

VAR:     MARINI

AVAR:       LA PENNA

UDINESE – INTER    Sabato 17/01 h. 15.00

DI BELLO

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:      FELICIANI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LA PENNA

NAPOLI – SASSUOLO    Sabato 17/01 h. 18.00

FOURNEAU

BARONE – POLITI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        ABISSO

CAGLIARI – JUVENTUS    Sabato 17/01 h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – MORO

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     GUIDA

PARMA – GENOA   Domenica 18/01 h. 12.30

PAIRETTO

BACCINI – TRINCHIERI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     PATERNA

AVAR:     DI PAOLO

BOLOGNA – FIORENTINA    Domenica 18/01h. 15.00

DOVERI

ROSSI L. – FONTEMURATO

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARESCA

TORINO – ROMA   Domenica 18/01  h. 18.00

CHIFFI

BERTI – ROSSI C.

IV:       TREMOLADA

VAR:     ABISSO

AVAR:     GUIDA

MILAN – LECCE   Domenica 18/01  h. 20.45

ZUFFERLI

CECCON – LAUDATO

IV:     MARCENARO

VAR:      NASCA

AVAR:       MAZZOLENI

CREMONESE – H. VERONA    Lunedì 19/01 h. 18.30

ARENA

COSTANZO – CIPRESSA

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      PICCININI

LAZIO – COMO    Lunedì 19/01 h. 20.45

FABBRI

PERROTTI – CAVALLINA

IV:     FELICIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

