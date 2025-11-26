tor toro Serie A, le designazioni arbitrali: Mariani dirigerà Lecce-Torino

Serie A, le designazioni arbitrali: Mariani dirigerà Lecce-Torino

Le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A
Eugenio Gammarino

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A. Il match di domenica alle 12.30 tra Lecce e Torino, in programma al Via del Mare, sarà diretto da Mariani della sezione di Aprilia. Ad assisterlo saranno Colarossi e Ricci, mentre il quarto ufficiale sarà Sacchi. In sala VAR opererà Marini, coadiuvato da Fourneau in qualità di A.V.A.R.

COMO – SASSUOLOVenerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV: DI MARCO,

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

 

GENOA – H. VERONASabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MAGGIONI

 

PARMA – UDINESESabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV: MUCERA

VAR: PRONTERA

AVAR: ABISSO

 

JUVENTUS – CAGLIARISabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: DIONISI

 

MILAN – LAZIOSabato 29/11 h. 20.45

COLLU

VECCHI – YOSHIKAWA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

 

LECCE – TORINO Domenica 30/11 h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MARINI

AVAR: FOURNEAU

 

PISA – INTERDomenica 30/11 h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV: PERENZONI

VAR: PATERNA

AVAR: LA PENNA

 

ATALANTA – FIORENTINADomenica 30/11 h. 18.00

MARCENARO CIPRESSA – LAUDATO

IV: SOZZA

VAR: CAMPLONE

AVAR: DOVERI

 

ROMA – NAPOLIDomenica 30/11 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: PAIRETTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI BELLO

 

BOLOGNA – CREMONESE   Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: LA PENNA

