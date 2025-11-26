Serie A, le designazioni arbitrali: Mariani dirigerà Lecce-Torino

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A. Il match di domenica alle 12.30 tra Lecce e Torino, in programma al Via del Mare, sarà diretto da Mariani della sezione di Aprilia. Ad assisterlo saranno Colarossi e Ricci, mentre il quarto ufficiale sarà Sacchi. In sala VAR opererà Marini, coadiuvato da Fourneau in qualità di A.V.A.R.
Le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A—
COMO – SASSUOLOVenerdì 28/11 h. 20.45
MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV: DI MARCO,
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
GENOA – H. VERONASabato 29/11 h. 15.00
FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI
PARMA – UDINESESabato 29/11 h. 15.00
PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: ABISSO
JUVENTUS – CAGLIARISabato 29/11 h. 18.00
CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: DIONISI
MILAN – LAZIOSabato 29/11 h. 20.45
COLLU
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
LECCE – TORINO Domenica 30/11 h. 12.30
MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
PISA – INTERDomenica 30/11 h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – FIORENTINADomenica 30/11 h. 18.00
MARCENARO CIPRESSA – LAUDATO
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DOVERI
ROMA – NAPOLIDomenica 30/11 h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI BELLO
BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
