Giornata ricca di impegni per i giocatori del Toro, che sono ancora in giro per il mondo con la propria nazionale. Sono infatti sette i granata che devono disputare una partita prima di fare rientro a Torino e salgono a otto con l'aggiunta di Alessio Cacciamani in prestito alla Juve Stabia. Ad aprire il programma odierno sarà Emirhan Ilkhan alle 17:30 nella sfida tra Croazia U21 e Turchia U21 valida per la qualificazione agli Europei U21. L'ultimo sarà, invece, Nikola Vlasic, che dovrà giocare nella notte, alle 2:00 italiane, l'amichevole contro il Brasile. Di seguito tutti i dettagli.

Ilkhan

Pedersen

Cacciamani

Njie

Obrador

Ché Adams

Ismajli

Vlasic

Ora tocca anche a Ilkhan. Prima e unica partita in questa sosta di marzo per la Turchia U21, che tra i propri perni ha il numero 6 granata Emirhan Ilkhan. Una gara fondamentale nelle Qualificazioni agli Europei U21 che si terranno tra Albania e Serbia nel 2027. La formazione di Ilkhan è prima in classifica a quota 11 punti ma oggi sfida la seconda: a partire dalle 17:30 darà battaglia alla Croazia, seconda a 10 punti con una partita in meno. Scontro diretto: vuol dire tanto per la Turchia Under 21.Si prepara la Norvegia per i Mondiali. Parliamo di una delle rivelazioni degli ultimi anni, trascinata da un Haaland semplicemente fuori scala. Pedersen è fisso tra i convocati della propria nazionale, ma finora ha visto il campo solo raramente. Nell'ultima uscita contro l'Olanda il terzino granata è rimasto in panchina. Oggi alle 18 è in programma un'altra amichevole, in casa, contro la Svizzera. Non è probabile una sua presenza dal primo minuto, ma è facile immaginare un suo ingresso a gara in corso in vista dei match ufficiali.Archiviata la vittoria contro la Macedonia del Nord, l'Italia Under 21 vola in Svezia. Gli azzurrini sono arrivati in terra svedese ieri e oggi scenderanno in campo alle 18.30 per l'ultima partita della finestra di marzo, l’ottava del girone di qualificazione per gli Europei di Albania e Serbia nel 2027. L'Italia è seconda nel girone a 3 punti dalla Polonia, dopo questa partita tornerà in campo per le qualificazioni a ottobre. In conferenza prima della Svezia, Baldini ha affermato: "Non sarà difficile fare le scelte, perché i ragazzi si stanno allenando tutti bene e a prescindere da chi sceglierò, sono sicuro di non sbagliare. In questi giorni, anche dopo la Macedonia del Nord, hanno risposto tutti alla grande". In questo tutti è compreso Alessio Cacciamani, 2007 granata in prestito alla Juve Stabia in Serie B. Alla prima convocazione, ha subito debuttato nel finale di gara con la Macedonia. Contro la Svezia, Cacciamani dovrebbe ancora partire dalla panchina con la possibilità di incidere nella seconda parte di gara.Alle 18:30 la Svezia Under 21 di Njie sfida l'Italia. Gli Azzurrini devono fare punti per restare agganciati alla Polonia, prima in classifica del gruppo E. La Svezia è quarta a -8 dall'Italia seconda: finora, la squadra ha registrato limiti importanti nel reparto arretrato, incassando 15 gol nelle prime 7 gare del girone. Nell'ultimo incontro la nazionale di Njie ha pareggiato 2-2 contro il Montenegro. Il giocatore del Toro ha giocato il primo tempo da titolare portando sul campo una buona prova, per poi essere sostituito all'inizio dei secondi 45'.Anche lo spagnolo del Torino è impegnato oggi. La sua Under 21 è straripante: il settore giovanile delle Furie Rosse si conferma tra i migliori al mondo, e l'ha dimostrato ampiamente nella vittoria dell'ultimo match con il Cipro, un 7-0 fuori casa drammaticamente semplice. Obrador prese parte nel secondo tempo, sostituendo Valle (del Como) quando ormai la gara era già ampiamente decisa. Questa sera, invece, Obrador ha in programma la gara contro il Kosovo. Valle è in vantaggio sul ballottaggio per i titolari, probabile inserimento in campo a gara in corso.Nuova amichevole in vista per Che Adams con la sua Scozia che affronterà la Costa d’Avorio in preparazione delle fasi finali del Mondiale 2026. Dopo 28 anni di assenza, infatti, gli scozzesi torneranno a partecipare al Mondiale, con l’ultima apparizione che risale al 1998. Lo stadio Hill Dickinson di Liverpool sarà il teatro della sfida con il calcio d’inizio previsto per questa sera alle ore 20:30. La nazionale di Steve Clarke è reduce dalla sconfitta di sabato per 1-0 contro il Giappone. La Scozia, prima dell’ultima amichevole, era però in un buon periodo, con cinque successi nelle precedenti sette gare internazionali, di cui tre consecutivi in casa. Adams, che arrivava da due gol nelle antecedenti sei apparizioni con la sua nazionale, contro i nipponici è stato 90 minuti ad osservare i compagni dalla panchina. Adesso spera però di convincere mister Clarke e, data la sconfitta della sua squadra nell’ultima uscita, si augura di poter scendere in campo dal primo minuto agendo come sempre al centro dell’attacco scozzese.Alle 20.45 l'Albania affronterà l'Ucraina in una amichevole internazionale. Una gara tra chi non parteciperà ai Mondiali del 2026. Tra le file degli albanesi è possibile una panchina per il granata Ismajli.La Croazia affronterà questa notte il Brasile di Carlo Ancelotti. Appuntamento per le 2 Camping World Stadium di Orlando, in Florida, che sotto la denominazione di Citrus Bowl ha ospitato cinque partite dei Mondiali statunitensi del 1994, alcune gare dei tornei calcistici maschile e femminile delle Olimpiadi del 1996 e tre match della Coppa America Centenario del 2016.Il granata Nikola Vlasic dovrebbe partire titolare nel 3-4-1-2 del CT Dalic.