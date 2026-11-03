Nonostante la sconfitta per 2-0 in casa del Frosinone vi abbiamo chiesto, come di consueto, chi fosse stato il miglior granata in campo. Il sondaggio parla chiaro e mostra un chiaro vincitore, con tanti altri calciatori che, invece, si giocano i gradini più bassi del podio. L'MVP indiscusso per i lettori di Toro News è Saul Coco, autore di una partita solida e d'attenzione, condita da quel salvataggio che ha, quantomeno, tenuto in piedi i granata. Il giocatore della Guinea Equatoriale ha collezionato un totale di 281 equivalenti al 40%. Più combattute le altre medaglie, al secondo posto si impone Ilkhan che si conferma prezioso anche se non da titolare, per lui il 17% dei voti. La vera e propria indecisione arriva adesso, con un terzo posto molto combattuto. A sfangarla alla fine è Ismajli con 17 voti in più di Comuzzo e 19 più di Belghali. I tifosi hanno voluto premiare l'ordine e la grinta dell'albanese, tra i pochi a salvarsi nella sconfitta.

Votate i migliori di Frosinone-Torino Coco 40% 281 voti Ilkhan 17% 119 voti Ismajli 11% 77 voti Comuzzo 8% 60 voti Belghali 8% 58 voti Bragança 4% 27 voti Oristanio 2% 17 voti Aboukhlal 2% 15 voti Perri 2% 12 voti Vlasic 2% 11 voti Adams 2% 11 voti Gineitis 1% 8 voti Zapata 1% 6 voti Kulenovic 1% 4 voti Simeone 0% 3 voti Patterson 0% 2 voti Il sondaggio è concluso.

La classifica del TN Award 2026/27

Ilkhan: 14

Fitz-Jim: 12

Adams: 9

Bragaça, Vlasic: 8

Belghali: 7

Mandragora: 6

Njie, Simeone, Coco: 5

Ismajli: 4

Oristanio: 3

Kulenovic: 2

Cacciamani, Perri: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).