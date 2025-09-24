Toro News
Simeone l'ultimo a mollare: un esempio da Toro

Simeone l’ultimo a mollare: un esempio da Toro

L'attaccante argentino è uno dei pochi ad aver lottato per la maglia granata
Alberto Girardi

Nella gara deludente contro l'Atalanta, in cui il Torino ha completamente spento la testa, le note positive sono davvero pochissime. Tra queste c'è sicuramente Giovanni Simeone, che dopo il gol vittoria a Roma si è riconfermato con un'ottima prestazione. L’attaccante argentino ha lottato fino all’ultimo pallone, anche quando la partita sembrava ormai compromessa, ed è stato l'ultimo a mollare.

Simeone ha incarnato quello spirito che a Torino non dovrebbe mai mancare: grinta, sacrificio e la volontà di non arrendersi mai. Ha combattuto quasi in solitaria in attacco, dimostrando di avere il giusto atteggiamento e la giusta mentalità per indossare la maglia granata. La squadra dovrà ripartire anche dall’esempio del suo attaccante, perché se il Torino vorrà crescere e tornare competitivo, servirà la stessa determinazione che Simeone ha messo in campo, minuto dopo minuto, contro l’Atalanta.

I numeri della sua gara

Le statistiche individuali del Cholito confermano il suo atteggiamento da “giocatore da Toro”. Ha giocato un totale di 69 minuti, prima di uscire per Zapata. Ha tentato 4 tiri, di cui 2 nello specchio e ha creato un'occasione da gol. Ha partecipato a più duelli di tutti, ben 17, di cui 4 aerei, ma vincendone solo 5. Ha perso anche tanti palloni, ben 10, ma è segno di chi ha provato ad incidere e non si è mai nascosto. E nonostante i dati parlino chiaramente di una gara in salita, quelli di Simeone raccontano una gara di chi ha lottato per trasformare ogni palla giocabile in un'occasione

