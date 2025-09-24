Simeone l’ultimo a mollare: un esempio da Toro

I numeri della sua gara

Le statistiche individuali del Cholito confermano il suo atteggiamento da “giocatore da Toro”. Ha giocato un totale di 69 minuti, prima di uscire per Zapata. Ha tentato 4 tiri, di cui 2 nello specchio e ha creato un'occasione da gol. Ha partecipato a più duelli di tutti, ben 17, di cui 4 aerei, ma vincendone solo 5. Ha perso anche tanti palloni, ben 10, ma è segno di chi ha provato ad incidere e non si è mai nascosto. E nonostante i dati parlino chiaramente di una gara in salita, quelli di Simeone raccontano una gara di chi ha lottato per trasformare ogni palla giocabile in un'occasione