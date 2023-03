Sondaggio – A quali giocatori in scadenza nel 2023 rinnovereste il contratto?

Sono cinque i calciatori granata con il contratto in scadenza a fine stagione: su chi di questi conviene puntare anche in futuro?

La sosta per gli impegni delle Nazionali è occasione di riflessione in casa granata su diversi aspetti, tra cui la questione dei giocatori in scadenza. Sono infatti cinque i calciatori il cui contratto scadrà nel 2023: Ola Aina, Koffi Djidji, Luca Gemello, Yann Karamoh e Michel Adopo. La domanda che poniamo ai lettori, attraverso il nostro consueto sondaggio settimanale, è quindi la seguente: a quali dei calciatori in scadenza rinnovereste il contratto?