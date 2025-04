Sondaggio – I lettori di Toro News votano Ilic e Gineitis come sostituti di Ricci

Nelle scorse ore qui su Toro News abbiamo domandato ai nostri lettori di votare ad un sondaggio e di esprimere la loro preferenza su quale centrocampista granata schierare a centrocampo al fianco di Cesare Casadei per la partita di domenica sul campo del Como. Il tecnico Paolo Vanoli dovrà infatti fare a meno del capitano Samuele Ricci che è squalificato a causa del cartellino rosso preso nell'ultima partita giocata in casa col Verona. I lettori di Toro News hanno votato Gineitis come prima opzione con il 38,47% di preferenze. Subito sotto di lui però c'è anche Ilic con un buon 36,98% di voti. Molto più staccati invece Linetty (16,09%) e Tameze (8,46%) che non scaldano i lettori di Toro News per scendere in campo da titolare a Como.