Sondaggio – Linetty o Ricci al fianco di Ilic in mediana contro il Lecce?

Domenica 12 marzo alle 12.30 il Torino scenderà in campo in casa del Lecce per la 26esima giornata di Serie A, e il tecnico granata Ivan Juric ha ancora qualche dubbio di formazione. Uno di questi riguarda la mediana, dove l'unico sicuro di una maglia da titolare sembra essere Ivan Ilic: l'altro posto se lo giocano Samuele Ricci, tornato dall'infortunio e assente per squalifica contro il Bologna, e Karol Linetty, apparso in grande spolvero nelle ultime uscite. Perciò la domanda che facciamo ai lettori attraverso il nostro consueto sondaggio settimanale è la seguente: chi scegliereste al fianco di Ilic in vista della sfida contro i salentini?