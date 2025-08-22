Sondaggio – Siete soddisfatti dell’acquisto di Kristjan Asllani?

Manca solo l'ufficialità e Kristjan Asllani sarà un nuovo giocatore del Torino. L'ex centrocampista dell'Empoli andrà a sostituire Samuele Ricci in cabina di regia e sarà il nuovo perno del centrocampo di Marco Baroni. L'albanese arriva dall'Inter (dove ha giocato l'ultimo triennio collezionando 99 presenze e 4 gol) in prestito oneroso da circa 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12 milioni. Come sempre, noi ci affidiamo a voi lettori di Toro News. Fateci sapere il vostro parere sull'arrivo di Asllani al Toro votando al sondaggio qui sotto. Voi siete soddisfatti dell'arrivo del centrocampista albanese in granata? Vi convince la scelta della società?