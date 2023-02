Sondaggio TN: la maggior parte dei lettori approva il mercato invernale granata

Nella giornata di ieri abbiamo proposto un sondaggio qui su Toro News che verteva sulla valutazione del mercato invernale del Torino. L'ultima sessione ha portato nuovi giocatori come Ilic, Gravillon e Vieira, mentre a lasciare i granata sono stati Lukic, Edera, Ilkhan e Garbett. La domanda per i nostri lettori era quella di esprimere una valutazione sulle mosse di mercato. Le scelte spaziavano tra il 4 (gravemente insufficiente) e l'8 (ottimo). La maggior parte dei lettori (802 votanti) di Toro News ha optato per un 7 (buono) e in secondo luogo, con 784 scelte, troviamo il 6 (sufficiente). Al terzo posto si piazza il 5 (insufficiente) con 628 preferenze su 2656 totali. Dunque una percentuale che si avvicina molto al 60% dei 2658 votanti attribuisce al mercato del Torino un voto tra il sufficiente e il buono. A bocciare l'operato della società, con un voto che sia il 4 o il 5, è il 34% dei votanti.