Sondaggio – Torino, Vlasic o Miranchuk sulla trequarti contro l’Atalanta?

Nella 32esima giornata del campionato di Serie A, il Torino sarà di scena sabato 29 aprile alle ore 20:45 tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, dove sfiderà l'Atalanta. Due giocatori della rosa granata, nelle ultime uscite di campionato, si sono spesso alternati: stiamo parlando di Nikola Vlasic, reduce da un'ottima prestazione a Roma contro la Lazio, e Aleksej Miranchuk, uno degli ex del prossimo impegno casalingo del Torino. Il russo, inoltre, è sempre stato nei titolari del tecnico, conta 4 gol e 6 assist in granata. Ivan Juric, infatti, ha quasi sempre affiancato il croato o il russo a Nemanja Radonjic nelle ultime partite, limitando la titolarità della coppia composta dai due trequartisti in questione. Pertanto la domanda che poniamo ai lettori di Toro News attraverso il nostro consueto sondaggio settimanale è la seguente: chi sulla trequarti dal 1' di gioco tra Vlasic e Miranchuk nel prossimo impegno di campionato dei granata?