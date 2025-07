Sondaggio – Vi piace la nuova maglia Away del Torino per il 2025/26?

Vi piace la nuova maglia Away del Torino per il 2025/26?

Questa mattina, venerdì 4 luglio, attraverso i propri canali social il Torino ha svelato la maglia Gara Away creata per la stagione 2025/26. La divisa è un omaggio alla città di Torino: sono presenti infatti numerosi richiami al capoluogo piemontese. Il colore principale è il bianco, arricchito da alcune venature di colore granata sulle spalle che richiamano le venature del marmo, materiale facilmente riconoscibile nei monumenti e nell’architettura di Torino. La nuova Maglia Away debutterà sabato 19 luglio nel match amichevole contro l’FC Ingolstadt 04 che si disputerà a Prato allo Stelvio (BZ). Quello che vi chiediamo, come ogni anno, è se vi piaccia o meno la nuova divisa Away granata. Nei commenti potete spiegare la vostra scelta e che cosa avreste eventualmente cambiato.