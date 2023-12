Sorrentino su Gemello: “Deve giocare, anche a costo di scendere di categoria”

Oggi si è tenuta la presentazione di "Guantoni Granata", libro dedicato al ruolo del portiere con storie e aneddoti, scritto da Gino Strippoli e Francesco Bramardo. L'incontro si è tenuto nella sede dell'associazione ex calciatori granata allo stadio "Grande Torino". E' intervenuto anche Sorrentino per parlare del ruolo del portiere e della sua evoluzione. L'ex portiere del Torino si è espresso anche riguardo a Gemello e alla sua situazione: “ho suggerito a Gemello di andare a giocare. Alla sua età deve giocare titolare. I suoi errori sono quelli tipici di chi gioca poco. Secondo me un giovane deve andare a giocare perché ti fa crescere molto più velocemente. Meglio scendere di categoria e giocare sempre che restare in serie A e fare due partite. Sarò vecchia scuola, ma io credo che le gerarchie tra i pali debbano essere chiare. Quando arrivavo a fine stagione avevo sempre tra le 36 e le 38 presenze, non c’era alternanza”. Sorrentino ha poi parlato anche di come si sta evolvendo i ruolo del portiere: "Il ruolo del portiere è quello che sta cambiando più di tutti. Adesso non c’è più il regista ma il vero regista è il portiere che. Al momento si cerca il portiere che sappia giocare bene con i piedi e si tralascia il fatto che è l’unico che possa usare anche le mani. Il portiere deve parare, se poi è bravo anche con i piedi ben venga".