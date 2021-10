Spegne oggi 43 candeline Gianluca Comotto, l’eroe del centenario granata

Contro l'Empoli il 3 dicembre 2006 il gol che lo ha inserito di diritto nella storia granata

Compie oggi 43 anni Gianluca Comotto, ex terzino granata che adesso svolge il ruolo di Direttore Generale del Perugia, l'ultima squadra in cui ha militato in carriera. Acquistato dal Torino nel 1997, dopo le esperienze ad Ivrea e Biellese, ha poi cominciato un lungo girovagare tra Vicenza, Fiorentina, Reggina, Roma ed Ascoli tornando saltuariamente in granata, ben tre volte. Con la maglia del Torino è arrivato quindi, a spezzoni, a collezionare 152 presenze, condite da otto reti, e ad indossare anche la fascia di capitano nel 2007/2008. Il suo nome è inciso di diritto nella storia granata per via di una rete siglata al minuto '88, che regala i tre punti al Torino: quella dell'1-0 contro l'Empoli del 3 dicembre 2006, nella partita del centenario della squadra. Un'esperienza indelebile per la tifoseria ma anche per lo stesso terzino, essendo egli oltretutto tifoso granata.