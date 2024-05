Spettatori al Grande Torino: quest’anno la media più alta dell’era Cairo

La stagione non si è ancora conclusa, c'è ancora una partita che può valere l'Europa, quella di domenica prossima contro l'Atalanta, ma per questa stagione si abbassa la saracinesca dello stadio Olimpico Grande Torino: quella contro il Milan è stata infatti l'ultima partita in casa della squadra granata che in questa stagione, nonostante le soventi contestazioni e i continui scioperi della tifoseria, ha potuto sempre fare affidamento su uno stadio quasi sempre pieno. Andiamo a confrontare le medie degli spettatori allo stadio rispetto agli anni scorsi.

Quest'anno record di affluenza in A nel nuovo millennio

I tifosi sono tornati a gremire lo Stadio Olimpico Grande Torino e soprattutto a metà campionato hanno giocato un ruolo fondamentale per sostenere spingere la squadra: dopo le 19 partite di campionato giocate in casa, sono stati registrati ben 407.358 spettatori presenti in totale all'Olimpico per una media di 22.631 tifosi presenti ad ogni partita. Si tratta di un record che in Serie A non si vedeva addirittura dalla stagione 1993-94 quando la media toccava picchi di 25 mila spettatori ad ogni gara in casa. Di conseguenza questo diventa anche il record di affluenza media di spettatori nell'era del Presidente Cairo, che solo nel suo primo anno di presidenza col Toro in Serie B ha registrato un dato più alto (più di 24 mila, in un Delle Alpi molto più capiente). Numeri che sembrano utopia per i nostri giorni ma che in caso di un risultato storico potrebbero tornare a rivedersi. L'affetto e la vicinanza del pubblico di fede granata infatti non si è mai fatta mancare, un segno è il record di presenti in una singola partita: 27.788 spettatori nel derby casalingo contro la Juventus, mentre l'affluenza minore si è registrata contro il Sassuolo nel match della contestazione della Maratona con 17.698 spettatori presenti.