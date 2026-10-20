A pochi giorni dalle indiscrezioni sull'aut aut fissato da Palazzo Civico nei confronti del presidente Urbano Cairo, il sindaco Stefano Lo Russo torna a chiarire la posizione della Città in merito al futuro dello stadio Olimpico Grande Torino con parole inequivocabili rilasciate ai microfoni della trasmissione radiofonica Tuttocittà. Il primo cittadino ha ribadito come la palla passi ora interamente al club granata: "Noi siamo in attesa di ricevere la proposta di project che ci è stata annunciata dalla società". Nessuno sconto sui tempi e nessuna ambiguità sul percorso amministrativo da seguire: "Qualora questa proposta non arrivi, noi andremo a bando. Gli uffici andranno verso un bando di concessione ordinario".

Stadio Grande Torino, Lo Russo incalza Cairo: "Inviate il progetto o andiamo a bando"

Parole dure che fanno seguito alla linea già tracciata di recente, quando il primo cittadino aveva ricordato la scadenza fissata a fine anno entro cui la società dovrà presentare il progetto di riqualificazione e gestione dell'impianto di via Filadelfia. Come spiegato dal sindaco si tratta di un preciso vincolo formale e normativo: "Siamo tenuti ad andare a bando, questo lo voglio dire in maniera molto chiara. Abbiamo degli obblighi di legge. In questi mesi la proroga al Torino è stata concessa proprio in virtù del tempo necessario a realizzare questa progettazione che c'era stata annunciata".

Futuro del Grande Torino, Lo Russo: "Proroga legata al progetto del club, poi sarà gara pubblica"

Il Comune ha già messo in moto la macchina burocratica per farsi trovare pronto nel caso in cui da via Arcivescovado tutto taccia. La procedura di gara ordinaria, specifica Lo Russo, "è un'opzione già allo studio molto avanzato e che, nel momento in cui vengono a decorre i tempi necessari, gli uffici porteranno avanti". Un segnale nitido alla dirigenza del Torino: il tempo delle attese è finito, la concessione ponte volge al termine e l'amministrazione non deroga ai propri doveri verso un bene pubblico di primaria importanza. La palla ora passa definitivamente a Cairo.