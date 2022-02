Tanti auguri a Mergim Vojvoda, piacevole sorpresa di questa stagione granata

Oggi l'esterno albanese naturalizzato kosovaro compie 27 anni: prestazioni in crescendo per lui che ha saputo ripagare la fiducia di Juric

Oggi Mergim Vojvoda compie 27 anni. Nato in Kosovo ma cresciuto in Belgio, Vojvoda inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili dello Standard Liegi, squadra in cui fa anche il suo esordio nei professionisti nel 2013; dal 2014 al 2016 gioca in prestito prima al Sint-Truiden (squadra belga) poi in Germania al Carl Zeiss Jena. Nel 2016 torna in Belgio e viene acquistato dal R.E. Mouscron, dove gioca fino al 2019 prima di rientrare allo Standard Liegi. Nel 2020 viene acquistato dal Torino, e nella sua prima stagione in granata totalizza 24 presenze condite da due gol e altrettanti assist; quest'anno le partite giocate sono finora 15, due gli assist entrambi confezionati per i gol del collega Singo contro Fiorentina e Sampdoria.