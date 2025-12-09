Torino, 430 giorni dopo Zapata segna: sarà fondamentale per la salvezza

Un anno dopo l’infortunio: il colombiano torna e segna. Sarà fondamentale nella corsa alla salvezza

Piero Coletta 9 dicembre - 20:41

Chissà che sensazioni ha provato Duvan Zapata quando ha visto il suo destro battere un non perfetto Maignan in occasione del temporaneo 2-0 del Torino contro il Milan. Un gol tanto atteso dal giocatore, dal Torino e da tutto lo stadio, che nel corso di questi anni ha imparato ad apprezzare il carisma e le doti del colombiano. L'anno scorso il Torino ha iniziato la sua crisi di risultati con Vanoli proprio con l'infortunio al crociato dell'ex Atalanta nella gara con l'Inter: 430 giorni dopo. Con Lecce e Milan ha dato il suo contributo, ma il messaggio è chiaro: sarà fondamentale per la salvezza.

Cecchino con i rossoneri, buona precisione nei passaggi — Il match contro il Lecce aveva messo in mostra uno Zapata in netta ripresa. Molto attivo nei movimenti e arcigno nei duelli fisici, aveva dato sensazioni positive: forse una delle poche note liete di una gara negativa sotto molti punti di vista per il Torino. Quelle sensazioni sono state confermate nella gara contro il Milan.

Come riportano i dati di Sofascore, l'attaccante colombiano è rimasto in campo per la prima volta per tutti i novanta minuti di gioco. Una novità, dato che fino a questo momento il giocatore aveva collezionato solo spezzoni di gara soprattutto nella fase finale dei match. Il dato più importante riguarda quello dei tiri in porta: una conclusione, una rete. Si tratta di una bella conferma, significa che l'attaccante non ha perso il tocco o il cinismo in questi mesi di attività. Tanti anche i tocchi effettuati dal giocatore, un dato che evidenzia quanto venga continuamente cercato dai compagni e quanto sia sempre nel vivo dell’azione. Buona anche la precisione dei passaggi: 15/24, con una percentuale di precisione del 70,83%. Rivedibili le statistiche sui duelli vinti e anche per quelli aerei. Per quanto riguarda la heatmap, bisogna fare un piccolo ragionamento. Il Torino ha poi abbassato la sua linea difensiva praticamente a ridosso della propria area di rigore, costringendo di conseguenza anche il colombiano ad abbassare il proprio raggio di azione.

Quanto peserà in ottica salvezza — L'ultimo periodo del Torino è stato tutto meno che positivo: peggior difesa del torneo, quindicesimo reparto offensivo, tre sconfitte consecutive e la costante sensazione che questa squadra possa spegnersi da un momento all'altro nel corso della gara. La zona rossa della classifica dista quattro punti, quella europea è già a 10 punti al 9 dicembre. Ora l'obiettivo del club piemontese è uno solo: salvezza, da agguantare quanto prima. Molto passerà dalle condizioni proprio di Zapata. L'attaccante è tra i giocatori con più carisma in casa granata, oltre ad essere trascinatore e leader tecnico, come dimostrato nella prima e per parte della seconda annata. Il recupero del colombiano è vitale per Baroni, che avrà a disposizione un grande attaccante assieme a Simeone e ad Adams. Qualche gol in più farà bene, specie per una squadra che al momento sta stentando a segnare e che deve arrivare subito o quanto prima alla fatidica quota dei quaranta punti.