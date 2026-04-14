Il Torino si appresta a vivere un finale di stagione con relativa tranquillità. La truppa di D'Aversa è riuscita a tirarsi fuori dal vortice della lotta salvezza vincendo gare importanti e sopratutto contro diverse concorrenti per la permanenza in massima serie. Ora la classifica recita +12, con la possibilità di ampliare il margine andando a vincere contro la Cremonese nel prossimo turno. Il clima relativamente calmo e una situazione salvezza che sembra archiviata, per i granata si aprono nuove possibilità per chiudere al meglio una stagione che, al netto di tutto, resterà comunque deludente.

Torino, superare quota 44 punti è possibile

La parte sinistra della classifica e la vittoria del derby

Uno degli obiettivi per questo finale di stagione sarà superare la quota dei 44 punti in classifica. Dati alla mano, il Torino attualmente ha 39 punti in classifica. Ne manca solo uno per la quota standard della salvezza, complessivamente cinque per superare i 44. Si tratterebbe di un miglioramento netto rispetto alla passata stagione, con Paolo Vanoli in panchina. Il tecnico chiude con quel punteggio la sua esperienza in granata. Per avvicinare ulteriormente questo piccolo obiettivo serve trovare continuità nelle vittorie. Queste sono arrivate con D'Aversa, ma in casa granata è da tanto tempo che non si ottengono nove punti di fila. Con la Cremonese c'è la possibilità di sfatare il tabù che dura dal 2019: sulla panchina sedeva Walter Mazzarri.Questi obiettivi sono strettamente collegati tra di loro, ma anche gli altri hanno un legame con questi. La parte sinistra della classifica, a conti fatti, non è tanto distante. Il decimo posto è occupato dall'Udinese: squadra solida, che ha mostrato dei miglioramenti costanti e che sulla strada si è presa anche qualche soddisfazione. La distanza però è colmabile: sono quattro i punti di differenza e con uno scontro diretto da giocare. Certo, il calendario non è semplice, dato che il Torino dovrà affrontare anche Inter e Juventus. Però la parte sinistra della classifica si può ancora agganciare. L'ultimo obiettivo, ma non meno importante, cade nell'ultima giornata: c'è il derby della Mole. All'andata i granata strapparono, non senza qualche rimpianto, un pari a reti bianche. I bianconeri sono in corsa per la Champions, ma lo sgambetto può capitare. Ovviamente tutto questo non andrà a "sanare" totalmente una stagione difficile.