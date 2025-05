Torino, a Giampiero Ascenzi il premio Cronometro d’Argento

Porta i colori granata il Cronometro d'Argento 2024. A sollevarlo è stato Giampiero Ascenzi, preparatore del Torino Fc di Paolo Vanoli. È stato il più votato tra i colleghi riuniti a Coverciano. Il premio fa riferimento alla Serie B 23/24, il preparatore era nello staff del Venezia promosso in Serie A. Ascenzi ha poi ringraziato tramite un post Instagram: "Un ringraziamento a tutti i colleghi che ci hanno votato per questo prestigioso riconoscimento. Un ringraziamento particolare ai miei compagni di viaggio Enrico Perri, Andrea Disderi, Francesco Ciccio e Javi Rìos, ciò che abbiamo fatto rimarrà nei cuori di tanta gente per sempre. Cronometro d’Argento 2024-2025, Venezia FC".