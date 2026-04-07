Buone notizie per quanto riguarda la situazione di Zakaria Abouklhal. L’esterno marocchino, fuori da metà febbraio (l’ultima gara disputata è stata quella contro il Bologna il 15 febbraio), è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro. Ad annunciarlo è la società granata con un post sul proprio sito. Come comunicato dal club, l’ex Tolosa, dopo l’operazione effettuata ad Amsterdam, ha già iniziato il percorso riabilitativo e la prognosi verrà definita nelle prossime settimane secondo l’evoluzione clinica. Il classe 2000 ora punta a rientrare in vista degli ultimo match di campionato. A seguire il comunicato del Torino.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club comunica che il calciatore Zakaria Aboukhlal è stato sottoposto a revisione artroscopica del ginocchio destro in esiti di evento traumatico contusivo. L’intervento è stato eseguito ad Amsterdam, in Olanda, dal dottor Bas Pijnenburg alla presenza dello staff medico del Torino. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, la prognosi verrà definita nelle prossime settimane secondo l’evoluzione clinica”.