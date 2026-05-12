Era arrivato con tante buone aspettative, ma soprattutto con un feedback statistico che lasciava presagire determinate cose. Aboukhlal doveva essere l'esterno d'attacco decisivo nell'iniziale 4-2-3-1 di Baroni. Col passare del tempo però la storia ha preso un'altra direzione. Ala ancora nel 4-3-3, poi esterno a tutta fascia: il tutto contornato da tanti minuti fuori dal campo. Non si può parlare di stagione positiva per l'ex Tolosa.

I numeri di una stagione difficile

TURIN, ITALY - FEBRUARY 15: Zakaria Aboukhlal of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and Bologna FC 1909 at Stadio Olimpico di Torino on February 15, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

18 presenze e 6 ammonizioni: questi sono i dati più rilevanti della stagione di Aboukhlal. Una stagione disastrosa, condizionata sicuramente da tanti fattori: prima di tutto i continui cambi di modulo adoperati da Baroni nella prima parte di stagione, poi conclusi con il 3-5-2 e poi i continui problemi fisici. Va detto però che, prima dell'avvento del 3-5-2, il giocatore non aveva trovato comunque tanto spazio. Già contro il Modena nella prima uscita stagionale in Coppa Italia non aveva impressionato, anzi: Baroni l'aveva sostituito con Ilkhan già ad inizio secondo tempo. Utilizzato sempre col contagocce, pochissime volte è partito titolare, senza convincere più di tanto. A stonare è anche il dato dei gol segnati e degli assist: 0.

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Rispedito a casa, un flop totale

"Aboukhlal è stato rimandato a casa dalla società, mi ha riferito il dottore". Queste sono state le parole di D'Aversa nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo. Il giocatore era alle prese con un'artroscopia praticamente dal mese di febbraio. La stagione si è conclusa in anticipo, a conferma di un'annata davvero stonata. Un flop totale e che pesa maggiormente visto l'esborso economico: 10 milioni di euro, complessivi. Troppi per un giocatore che ha giocato poco e senza mai convincere.