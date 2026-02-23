Torino, accordo con D’Aversa: sarà lui il nuovo allenatore

Dopo il 3-0 contro il Genoa, il Torino è pronto a cambiare in panchina: si chiude così l'avventura di Baroni che lascia il club granata al 15esimo posto a tre punti dalla zona retrocessione. Il tecnico toscano lascerà la panchina granata dopo una stagione molto negativa. Al suo posto la società granata ha scelto Roberto D'Aversa. Per l’ex allenatore di Empoli e Lecce contratto fino a giugno ma senza nessun opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Attesa oggi la firma del contratto e l'arrivo sotto la Mole. Nello staff il vice sarà Salvatore Sullo, che torna al Toro dopo l'esperienza ai tempi di Ventura.