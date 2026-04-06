Il Torino espugna l'Arena Garibaldi infliggendo al Pisa la diciassettesima sconfitta stagionale in Serie A. Una vittoria vitale per la squadra di D'Aversa, che blinda così tre punti chiave per la salvezza portandosi a +9 dalla zona retrocessione della classifica. Il volto della giornata è quello di Chè Adams: lo scozzese si prende la scena con il gol decisivo.

Impatto enorme sulla gara del Torino

Non è la prima volta che decide la gara dalla panchina

Lo scozzese subentra nella seconda parte della gara, al posto di un evanescente Kulenovic. Il suo ingresso porta brillantezza alla manovra granata. Pronti e via, apparecchia un ottimo pallone in mezzo all'area di rigore per Casadei, sui cui il centrocampista non è particolarmente fortunato. Non è solo un lampo, perché lo scozzese ci mette il fisico e anche la tecnica. Smista tanti palloni e si fa vedere costantemente. Dal suo ingresso i granata guadagnano tanto anche nella ricerca della profondità d'attacco. Sul gol è un falco: Pedersen lo pesca (forse involontariamente) in mezzo all'area di rigore. L'ex Southampton è un fulmine a scivolare via dalla marcatura morbida di Calabresi e a depositare in rete quello che è un gol fondamentale per la corsa alla permanenza in categoria per la formazione granata.Il Torino così si porta a casa tre punti importanti. Non è stata la migliore gara della stagione per i granata, ma a questo punto dell'annata poco importa. Bravo D'Aversa a leggere la gara e mandarlo in campo al posto di Kulenovic. Non è la prima volta che Adams segna da subentrato e qualche domanda viene anche da porsela sul fatto che non sia sempre un titolare come nella passata stagione. Questione cervellotiche a parte, in versione Braveheart, Adams regala un bel pezzo di salvezza ai torinesi.