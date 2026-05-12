Il Torino si avvicina alla trasferta di Cagliari con diversi giocatori ancora da monitorare, ma rispetto alle scorse settimane qualche segnale positivo è arrivato. Dopo la gara contro il Sassuolo, Roberto D’Aversa spera infatti di recuperare ulteriori elementi in vista del finale di stagione. Di seguito tutti gli infortunati del Torino, tra chi resterà in infermeria e chi, invece, tornerà a disposizione del tecnico granata.

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Il punto dall’infermeria granata

Tra i casi più delicati resta quello di Ardian Ismajli. Il difensore continua a convivere con il problema al bicipite femorale e il suo obiettivo sembra essere quello di tornare a disposizione per il derby dell’ultima giornata. Situazione simile anche per Tino Anjorin. Il centrocampista inglese è ancora fermo per il trauma distorsivo all’anca sinistra e difficilmente sarà rischiato contro il Cagliari. Arrivano invece segnali incoraggianti per Ché Adams, rimasto in panchina con il Sassuolo, potrebbe tornare a pieno con il Cagliari. Per quanto riguarda Zakaria Aboukhlal, invece, la stagione può considerarsi conclusa. L’esterno marocchino, operato al ginocchio in Olanda nelle scorse settimane, è stato nuovamente rimandato a casa dal club per proseguire il recupero lontano dal Filadelfia. Verso Cagliari, dunque, D’Aversa potrebbe ritrovare qualche alternativa offensiva importante, soprattutto con Adams e Zapata in crescita di condizione, mentre restano da valutare i tempi di recupero di Ismajli e Anjorin.