Torino, ag. Elmas: “In granata si trova bene. Ma è normale ci siano attenzioni”

Il mercato di gennaio ha portato a Torino un giocatore che ha già fatto innamorare i tifosi granata: Eljif Elmas. Il macedone ha dimostrato in tempo record di avere una classe straordinaria e un fiuto per il gol notevole. Ora la speranza di tutto l'ambiente è quella di trattenere il talento ex Napoli, ma non sarà facile visto il prezzo elevato e la concorrenza degli altri club. A parlare del suo momento e del suo futuro ci ha pensato il suo procuratore, George Gardi, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole: "Sta ritrovando la sua condizione, farà sempre meglio. Al di là delle sue prestazioni, il merito più grande è stato quello di portare freschezza all’ambiente del Torino e cercare di mentalizzarla. Il direttore Vagnati è stato bravo a crederci da subito, quando ne abbiamo parlato, c’erano anche altre squadre, ma è stata decisiva la chiamata con il Presidente Cairo. Questo ragazzo ha vinto un campionato in Italia, ha giocato più volte la Champions, ed è un simbolo della propria nazionale. Stupirsi del rendimento che sta avendo forse è perché qualcuno lo aveva sottovalutato. Ho letto che qualcuno oggi lo ritiene pronto per una grande squadra, lui viene dal Fenerbahce, dal Napoli, e dal Lipsia, tutte grandi squadre. Si è già dimostrato pronto. Al momento è il miglior esterno in Italia per minuti/reti, un gol ogni 127 minuti. E’ in fiducia, e lo dimostra non solo con la qualità dei gol che fa, ma anche andandoseli a costruire". Gardi ha chiarito con fermezza quanto Elmas sia, a suo avviso, un vero fuoriclasse, ma sul futuro non si è sbilanciato, lasciando ancora aperta questa incognita: "Mi parla bene della città, si trova bene a Torino. Poi è normale che un giocatore con il suo rendimento sia attenzionato visto anche a quanto potrà essere acquistato".