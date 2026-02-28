Torino, al Filadelfia confronto tra gruppo squadra e ultras della Maratona

Non è una situazione semplice in casa Torino. La sconfitta contro il Genoa ha di fatto trascinato i granata nella lotta per non retrocedere, dato che ora il distacco dalla zona rossa della classifica è di appena tre punti. Nel corso della settimana c'è stato l'esonero di Marco Baroni, con Roberto D'Aversa che ha preso il suo posto. Toccherà all'ex Empoli salvare il salvabile. Nella giornata di oggi, vigilia di Torino-Lazio, è andato in scena un confronto pacifico tra una cinquantina di ultras della Maratona e la squadra nel cortile del Filadelfia, il tutto sotto gli occhi della Digos di Torino. "Datevi una svegliata non giochiamoci la salvezza al derby".