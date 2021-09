Torino, Alberto Barile visita l’esposizione dedicata ai fratelli Ballarin

L'esposizione aprirà al pubblico il prossimo 9 ottobre

In occasione della trasferta del Torino in Veneto, il Direttore Operativo granata Alberto Barile ha fatto visita al all’esposizione dedicata ai fratelli Ballarin, al Grande Torino e al calcio chioggiotto, localizzata a Chioggia. Quest'ultima aprirà le porte al pubblico il 9 ottobre e raccoglierà cimeli di famiglia, materiale fotografico e video della famiglia Ballarin. Tra le altre cose, in sala, si troveranno palloni, scarpe, parastinchi, pantaloncini, passaporti, documenti e biglietti dell’aereo.