Torino, alle 10.00 la conferenza stampa di Ivan Juric in diretta su Toro News

Questa mattina alle ore 10.00 l'allenatore del Torino presenterà il prossimo match di campionato contro l'Inter di Simone Inzaghi

Quest'oggi è la vigilia di Inter-Torino (match in programma domani 22 dicembre alle ore 18.30) e come di consueto il tecnico granata Ivan Juric presenterà la partita in conferenza stampa. L'inizio della conferenza è in programma alle ore 10.00 e come sempre sarà possibile seguire le parole dell'allenatore granata qui su Toro News con la trasmissione in tempo reale delle sue dichiarazioni.