Torino, alle 13 la conferenza pre Milan di Juric. Alle 11 in campo la Primavera

Giornata densa di impegni in casa Toro: prima la Primavera affronterà il Verona, poi Juric presenterà Toro-Milan

Oggi - sabato 9 aprile - è il giorno che precede Torino-Milan (match in programma domani 10 aprile alle ore 20:45) e, come di consueto, il tecnico granata Ivan Juric presenterà la partita in conferenza stampa. L'inizio della conferenza è in programma alle ore 13.00 e come sempre sarà possibile seguire le parole dell'allenatore granata qui su Toro News con la trasmissione in tempo reale delle sue dichiarazioni.