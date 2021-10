Torino, annunciato REPX come nuovo Official Prepaid Card Partner

La società granata ha annunciato sul proprio sito ufficiale una nuova collaborazione con l'azienda REPX

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Torino FC ha annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione. Il club granata ha raggiunto un accordo con l'azienda REPX come nuovo Official Prepaid Card Partner. Si tratta di una società che agisce nel mondo della tecnologia e consente a celebrità di ogni tipo e a club sportivi di connettere i propri follower con app e metodi all'avanguardia. Grazie a questa collaborazione i tifosi del Toro potranno sfruttare dei canali esclusivi di comunicazione con la propria squadra del cuore e tramite la carta prepagata REPX ci saranno benefici per rafforzare la fidelizzazione. Il direttore commerciale granata Lorenzo Barale ha affermato: “È un grande onore essere stati scelti da REPX, unitamente ad alcuni tra i più importanti club europei: per questo siamo molto lieti di dare loro il benvenuto nella community dei partner del Toro. In occasione del 115° compleanno del club, che festeggeremo il prossimo tre dicembre, verrà lanciata la carta prepagata del Torino FC: si tratterà di un nuovo potente tool di fan engagement, in grado di offrire ai nostri tifosi esclusive esperienze da vivere insieme”.