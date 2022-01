Torino, Ansaldi in ripresa: il video dell’allenamento sui social

Dopo aver annunciato la positività al Covid, Ansaldi mostra un video mentre corre sul tapis-roulant e ringrazia i tifosi per il sostegno

Cristian Ansaldi è uno dei giocatori granata risultati positivi al Covid. Lo ha confermato lui stesso sui social, ripostando la Instagram story della moglie Lucia che ritraeva entrambi alle prese con l'aerosol. L'argentino è stato sommerso in queste ore dai messaggi dei tifosi granata, che hanno augurato alla coppia una pronta guarigione, e nel primo pomeriggio ha postato un video che lo ritrae mentre si allena correndo sul tapis-roulant, rassicurando tutti sul fatto che le sue condizioni sono in miglioramento.

RINGRAZIAMENTI - Sempre su Instagram, Ansaldi ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno mostrato solidarietà a lui e alla moglie con queste parole: "Voglio ringraziarvi per tutti i messaggi di incoraggiamento che stiamo ricevendo... Ancora una volta possiamo vedere la potenza di Dio sulla nostra vita e anche le espressioni di affetto da parte di tutti voi". E sui momenti di difficoltà che ognuno può passare ha aggiunto nel video in cui si allena: "Nella vita tutti attraversiamo momenti di difficoltà in cui cadiamo, ma bisogna sempre rialzarsi e mai arrendersi. La vita è questo, non si può sempre essere al proprio meglio ma nemmeno al peggio. Per questo bisogna sempre andare avanti. Ricorda sempre che c'è un grande Dio che ti ama".