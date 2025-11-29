Torino, Asllani fin qui non è riuscito a fare la differenza e deve dare di più

Un articolo focus sulle prestazioni di Asllani al Torino in questa prima parte di stagione. Il metronomo albanese non riesce a dare il ritmo

Alessandro Balbo 29 novembre - 10:30

Rimangono ancora dubbi e perplessità sul ruolo di Kristjan Asllani al Torino. Il centrocampista albanese arrivato a fine agosto per rinforzare il centrocampo granata ancora non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità, e il suo impatto nel Torino non è incisivo. Serve di più dal giocatore preso per essere il metronomo del centrocampo granata, soprattuto in ottica riscatto a fine stagione.

Tante palle giocate ma poca concretizzazione — Asllani è sicuramente il perno del centrocampo granata. Basta guardare i dati dell'ultima prestazione contro il Como, al di là del risultato, per capire come l'albanese sia al centro del gioco granata. Nella sfida contro i lariani Asllani è stato il giocatore che ha realizzato più passaggi (41) a fronte di solo otto palle perse. Più ampiamente, nelle sue dieci presenze ha una media di 47 tocchi a partita, una precisione dei passaggi del 87% e una media di 3,7 palloni recuperati a partita. Ottimi dati, certo, che però stridono con le voci zero gol e zero assist fin qui in stagione e una media di un tiro a partita. Insomma, dati che mostrano come Asllani sia certamente il riferimento per la costruzione e la rifinitura del gioco granata, senza però che questo porti un risultato utile alla squadra. Qualche bella prestazione non basta, serve di più.

Serve di più per convincere ambiente e società — La situazione di Asllani sembra chiara anche a mister Baroni, che infatti nelle ultime uscite contro Bologna, Juventus e Pisa gli ha preferito Ilic come titolare, addirittura contro i toscani l'albanese è rimasto tutto il tempo in panchina. Anche a livello societario le cose sembrano delineate, come aveva dichiarato il presidente Cairo: "Asllani ci piace, l'abbiamo preso in prestito, sta facendo bene, sta al mister metterlo in campo. Riscatto? Siamo a neanche un terzo del campionato, vediamolo all'opera: Asllani sta facendo buone cose e si deve confermare per essere noi invogliati a riscattarlo". Dunque, deve essere lo stesso giocatore a sapersi mettere in mostra e far valere le sue qualità, come con la sua Nazionale dove ha trovato il gol decisivo nella gara di qualificazione ai Mondiali contro l'Andorra. Asllani deve dimostare di essere il valido sostituto di Ricci e che vale quei 12 milioni di euro di riscatto.