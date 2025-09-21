Torino-Atalanta 0-3, le reazioni social: “La vittoria con la Roma era episodica”

Pomeriggio buio per il Torino, che perde in casa per tre a zero contro l'Atalanta. Una partita che non ha mai visto i granata scendere in campo, già indirizzata alla fine del primo tempo. I bergamaschi rompono l'equilibrio della partita al 30' del primo tempo con un gol di Krstovic, per poi dilagare prima con Sulemana e dopo con il raddoppio del montenegrino, il tutto in otto minuti. Gravi le disattenzioni della difesa granata, che ha nuovamente mostrato tutti i suoi limiti, nonché la mancata reazione da parte del Toro che non entra mai in partita. Nel secondo tempo Zapata entra per Simeone, ma sbaglia il rigore che avrebbe accorciato un minimo le distanze. Passo in dietro per il Torino dopo le ultime due partite. Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata dopo la sfida di SerieA tra Torino e Atalanta.