Torino-Atalanta 3-0, Bellanova: “Questi punti ci servono davvero tanto”

Che emozione è stata battere una grande squadra come l'Atalanta? "Arrivavamo da un periodo in cui non stavamo raccogliendo ciò che seminavamo, soprattutto nelle ultime due partite. Stasera abbiamo meritato, siamo entrati cattivi fin da subito e abbiamo fatto quello che il mister chiedeva. Stiamo lavorando bene in settimana e sono davvero contento di questi tre punti perché ci servono tanto".

Cosa ne pensi dell'Inter che ha vinto a Napoli?"Guardo sempre l'Inter e la seguo perché sono un ex giocatore e tifoso fin da bambino. Penso che ieri si sia vista la grandissima qualità della rosa anche in chi subentra. Credo che sia la squadra favorita per la vittoria dello Scudetto però questo non si può dire perché nel calcio non si può mai sapere. Auguro ai miei ex compagni e al mio ex mister tutti i successi possibili. Lì ho passato un bellissimo anno che mi ha aiutato a crescere".