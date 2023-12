Torino-Atalanta 3-0, Djidji torna in campo: “Juric ha detto: ho bisogno di te”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra granata e nerazzurri valida per il 14° turno di Serie A

Redazione Toro News

Al termine di Torino-Atalanta, gara valida per il 14° turno di Serie A, Koffi Djidji è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Per il difensore francese è stata la prima presenza stagionale dopo uno stop prolungato a seguito di due operazioni per pubalgia. Di seguito le sue dichiarazioni.

La miglior partita per ritrovare il campo, che gara hai visto? “Abbiamo fatto una partita tosta, fatti tre gol e presi zero, partita giusta. Anche per i tifosi, che sono contenti. Da tempo volevamo vincere contro l’Atalanta, ce l’abbiamo fatta e siamo contenti”.

Come sono stati questi mesi fuori dal campo? “Non è stato facile, ho lavorato tanto, non è stato facile. Ora sono sulla strada giusta, anche se non sono ancora al top. Sto continuando a fare tanto lavoro e sono contento di essere entrato oggi. Anche il mio esordio nel 2018 era stato contro l’Atalanta, una bella cosa”.

Cosa ti ha detto Juric prima di entrare? “Entra e fai il tuo lavoro, ho bisogno di te”.

Sei pronto ad affrontare Zapata in allenamento? “È umile, lavora tanto, ha esperienza anche di Champions League. A me lui piace, allenarmi contro di lui è utile perché così lavoro di più”.

Cosa bisogna prendere da questa partita? “I gol che abbiamo fatto, ma soprattutto il fatto di essere cattivi e vincere duelli, una cosa molto importante”.

