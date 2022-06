Torino, auguri all’ex tecnico granata Gianni De Biasi: spegne 66 candeline

L'ex tecnico del Torino Gianni De Biasi compie oggi, 16 giugno, 66 anni: nato a Sarmede nel 1956, oggi è il tecnico dell'Azerbaigian. Dopo aver indossato la maglia da giocatore di vari club italiani, tra cui l'Inter, conclude la sua carriera da centrocampista con il Bassano Virtus, ma rimane poi nel mondo del calcio come allenatore. Iniziando a guidare le giovanili del Bassano Virtus e del Vicenza, arriva poi ad allenare la Prima Squadra di vari club in giro per l'Italia, tra cui Carpi, Cosenza, Spal, Torino ed Udinese. La sua esperienza in granata comincia nel 2005, anno in cui Urbano Cairo sale in presidenza, conquistando un terzo posto alla fine della stagione. La stagione successiva viene prima esonerato dopo l'eliminazione in Coppa Italia, per poi essere richiamato verso la fine del campionato per ottenere la salvezza. Obiettivo che Gianni De Biasi raggiunge con anche una giornata di anticipo. Passa poi al Levante, ma nel 2008 torna alla corte di Urbano Cairo, con il club che ancora una volta deve cercare di non retrocedere. De Biasi continua a guidare il Torino anche nella stagione successiva, 2008/2009, ma viene poi esonerato dopo la sconfitta contro la Fiorentina. In quello stesso anno, il Torino, dopo aver cambiato 3 allenatori in una stagione, retrocede in Serie B. In granata, dunque, raggiunge le 77 presenze, di cui 33 vittorie, 19 sconfitte e 25 pareggi.