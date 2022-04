Bilancio Torino 2021 chiuso con il quarto passivo consecutivo: -37.8 milioni

Esercizio in perdita per i granata per il quarto anno consecutivo: quello del 2021 è un record in negativo nell'era Cairo

Per il Torino il bilancio al 31 dicembre 2021 si chiude con un passivo pari a 37.8 milioni di euro: il club granata registra così per il quarto anno consecutivo un esercizio in perdita, e quello del 2021 rappresenta un "record" nella presidenza di Urbano Cairo. Se il fatturato è aumentato rispetto al 2020 (83.7 milioni contro 80.5) lo stesso vale per i costi, saliti oltre i 132 milioni rispetto ai 105 dell'esercizio precedente. Le ragioni dell'incremento risiedono principalmente nell'aumento dei costi per gli stipendi del personale.

Di seguito l'elenco dei ricavi del bilancio del Torino nel 2021:

Ricavi da gara: 1,4 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 2020);

Ricavi da sponsor, pubblicità e commerciali: 11,1 milioni (8,5 milioni nel 2020);

Ricavi da diritti tv: 54,3 milioni (44,0 milioni nel 2020);

Ricavi da gestione calciatori: 10,9 milioni di cui 8,8 milioni da plusvalenze (21,2 milioni di cui 19,4 di plusvalenze nel 2020);

Altri ricavi: 5,9 milioni (5,6 milioni nel 2020)

Totale: 83,7 milioni (80,5 milioni nel 2020).

Di seguito l'elenco dei costi del bilancio del Torino nel 2021:

Costi per servizi: 12,4 milioni (10,5 milioni nel 2020);

Costi per il personale: 76,8 milioni di cui 73,6 milioni per salari e stipendi (56,9 milioni di cui 54,1 milioni per salari e stipendi nel 2020);

Ammortamenti e svalutazioni: 34,0 milioni (29,9 milioni nel 2020);

Altri costi: 8,7 milioni (5,1 milioni nel 2020);

Totale: 132,0 milioni (105,1 milioni nel 2020).