Torino, ballottaggio tra Singo e Lazaro a destra: chi gioca contro il Sassuolo?

Sabato 17 settembre alle 20.45 il Torino ospiterà il Sassuolo nella gara valida per la settima giornata di Serie A. I granata, che sono reduci dalla sconfitta di misura di San Siro contro l' Inter , vogliono tornare fin da subito a conquistare punti, e per farlo Ivan Juric dovrà studiare la miglior formazione possibile. Uno dei dubbi del tecnico croato riguarda la fascia destra, dove è vivo il ballottaggio tra Singo e Lazaro .

Da una parte la sicurezza di chi sa di essere stato uno dei protagonisti (almeno per una parte) della scorsa stagione, dall'altro la determinazione del nuovo arrivato che ha voglia di dimostrare il proprio valore: Wilfried Singo e Valentino Lazaro si giocano un posto sulla corsia destra del Torino in vista del match contro il Sassuolo. L'ivoriano è rientrato dopo il sovraccarico muscolare nella regione posteriore del ginocchio destro che lo aveva costretto a saltare le partite con Atalanta e Lecce, e ha giocato uno spezzone di gara a San Siro contro i nerazzurri: dalla sua può contare una maggior forza fisica e capacità di corsa sulla fascia, che ne fanno un candidato papabile per partire dall'inizio contro la squadra di Dionisi. Occhio però all'austriaco, che dopo un fisiologico periodo di assestamento sta ritrovando la miglior condizione e comincia ad assimilare i meccanismi della squadra; Lazaro può inoltre contare su una maggior qualità rispetto al "rivale".