Il tecnico dei granata Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida contro il Lecce. Per i piemontesi si tratta di un'occasione per rilanciarsi dopo il brutto K.O interno rimediato contro il Como per 5-1. Una delle novità più importanti sarà il portiere, argomento molto discusso nelle ultime settimane viste le ottime prestazioni di Paleari.
Torino, Baroni anticipa una novità di formazione: “A Lecce con Israel”
Le anticipazioni di Baroni per il match contro il Lecce
"Contro il Lecce giocherà Israel. La mentalità è un fattore dapprima individuale che poi diventa collettivo, è l’elemento centrale della prestazione perché consente di esprimere quello che si ha dentro. La squadra non ha ancora trovato continuità sotto questo punto di vista: ha recuperato molte volte il risultato, a dimostrazione che la base caratteriale c’è, ma è la reazione immediata ad una rete subita il primo punto di miglioramento. Lo troveremo presto".
