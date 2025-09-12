Torino, Baroni incrocia Gasperini: regna l’equilibrio

Stesso numero anche per Gasperini

Il bilancio tra i due tecnici è pari. Anche Gasperini ha raccolto tre vittorie contro l'ex allenatore della Lazio. La prima risale alla stagione 09/10, praticamente una vita fa. Il tecnico allenava il Genoa, Baroni il Siena. Finì 4-2 per il Grifone. Gli allenatori tornarono ad incrociarsi nella stagione 18/19, dove Baroni aveva allenato il Frosinone. L'Atalanta siglò uno 0-5 pesante. C'è ancora un risultato positivo di Gasperini, raccolto nella stagione 23/24. Baroni era il tecnico del Verona, finì 0-1 per i bergamaschi