tor toro Torino, Baroni incrocia Gasperini: regna l’equilibrio

IL TEMA

Torino, Baroni incrocia Gasperini: regna l’equilibrio

Torino, Baroni incrocia Gasperini: regna l’equilibrio - immagine 1
Il bilancio tra i due tecnici è pari
Piero Coletta

Domenica alle ore 12.30 il Torino affronterà la Roma di Gian Piero Gasperini. Sarà lo stadio Olimpico di Roma ad ospitare la gara, per quella che sarà la seconda trasferta stagionale dei granata. Ma soprattutto, sarà Marco Baroni contro Gasperini. Tra i due regna l'equilibrio negli scontri diretti.

Il bilancio: tre vittorie contro Gasperini

—  

Il tecnico dei granata ha vinto tre volte contro Gasperini. La prima vittoria risale all'esperienza sulla panchina del Lecce, ovvero la stagione 22/23. Finì 2-1 per i salentini. Stesso risultato anche a Bergamo, una vittoria decisiva per le ambizioni salvezza dei pugliesi. L'ultima vittoria risale alla passata stagione: 0-1 contro l'Atalanta a Bergamo.

LEGGI ANCHE

Stesso numero anche per Gasperini

—  

Il bilancio tra i due tecnici è pari. Anche Gasperini ha raccolto tre vittorie contro l'ex allenatore della Lazio. La prima risale alla stagione 09/10, praticamente una vita fa. Il tecnico allenava il Genoa, Baroni il Siena. Finì 4-2 per il Grifone. Gli allenatori tornarono ad incrociarsi nella stagione 18/19, dove Baroni aveva allenato il Frosinone. L'Atalanta siglò uno 0-5 pesante. C'è ancora un risultato positivo di Gasperini, raccolto nella stagione 23/24. Baroni era il tecnico del Verona, finì 0-1 per i bergamaschi

Leggi anche
Abbonamenti Torino 2025/26, ultime news: superati i numeri della stagione 2023/24
Toro, riecco Njie: la sosta per affinare la condizione, può tornare nelle rotazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA