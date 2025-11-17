Torino, Baroni punta Mihajlovic: cosa manca per il record di punti nel girone d’andata

Il Torino di Marco Baroni si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali di novembre, entrando subito in un ciclo fitto fino a gennaio ma con un calendario meno complicato rispetto al precedente. I granata giocheranno otto partite di campionato fino alla diciannovesima giornata in programma il 7 gennaio 2026. Saranno partite importanti per il Toro: il miniciclo verrà aperto dal match contro il Como, mentre a gennaio si concluderà con la sfida contro l'Udinese. In mezzo le sfide contro Lecce, Milan, Cremonese, Sassuolo, Cagliari e Hellas Verona contro cui i granata sono costretti a fare più punti possibili e che potrebbero dare continuità al momento positivo della stagione granata. Dal match contro la squadra di Fabregas fino a fine girone di andata sono finiti i match contro le big, ma comunque restano squadre come il Como e il Milan che lo scorso anno sono riuscite a chiudere la stagione davanti al Torino.

Torino, il calendario fino a gennaio: Baroni può avvicinarsi a Mihajlovic

Nonostante un avvio sottotono, la stagione del Torino sembra aver preso la giusta direzione. Con la striscia di sei risultati utili consecutivi, Marco Baroni è riuscito ad agganciare Paolo Vanoli. Lo scorso anno il Toro di Vanoli riuscì ad ottenere 14 punti, gli stessi di Baroni dopo 11 giornate. Tuttavia la scorsa stagione l'ex Venezia, complice un periodo non semplice, riuscì ad ottenere solo sei punti in otto giornate arrivando a quota 20 alla diciannovesima giornata di campionato. Ora Baroni ha a disposizione 24 punti per poter superare l'attuale allenatore della Fiorentina. Se il peggior girone d'andata è stato quello della stagione 2020-2021 con il cambio di panchina Giampaolo-Nicola con 14 punti ottenuti, il migliore girone d'andata nell'era Cairo è stato quello del Torino di Sinisa Mihailovic che nella stagione 2016-2017, alla sua prima stagione alla guida del club, ha chiuso il girone d'andata con 29 punti. Negli ultimi anni i granata hanno mantenuto una media abbastanza positiva chiudendo il girone d'andata sempre intorno ai 25 punti o 27 punti (Juric). Ora Baroni ha a disposizione 24 punti in otto giornate contro squadre decisamente all'altezza per poter superare o quanto meno avvicinarsi alla stagione con Mihajlovic.