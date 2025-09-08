Torino, Baroni riaccoglie Masina e Coco: per entrambi 180′ con le nazionali

Si conclude la pausa nazionali di Coco e Masina con Guinea Equatoriale e Marocco

Eugenio Gammarino 8 settembre - 17:37

Terminano gli impegni con le rispettive nazionali per Adam Masina e Saul Coco: i due calciatori africani del Torino non hanno riposato nemmeno un minuto nel corso di questi impegni internazionali. Entrambi sono infatti ormai diventati dei punti di riferimento delle loro squadre e il timore per l'allenatore granata Marco Baroni è che le scelte ne reparto difensivo a gennaio si riducano notevolmente visto che sia il Marocco di Masina che la Guinea Equatoriale di Coco giocheranno in quel mese la Coppa d'Africa e i due difensori del Toro hanno buone chance di essere nella lista convocati. Al momento i loro impegno nel continente africano sono però terminati e sono entrambi pronti a fare ritorno al Filadelfia per iniziare la preparazione con mister Baroni dei prossimi impegni tra Serie A e Coppa Italia.

Coco rimane leader della Guinea Equatoriale — La nazionale equato-guineana, dopo la sconfitta all’ultimo secondo contro la Tunisia, chiude gli impegni di settembre al quarto posto della classifica del Girone H a 10 punti. La selezione di cui Saul Coco è uno dei leader ha infatti ottenuto in quattro giorni una vittoria (3-2 contro Sao Tome e Principe) e una sconfitta (0-1 contro la Tunisia). Il numero 23 granata, reduce da un inizio di stagione un po’ complicato in Serie A e non aiutato dalle costanti voci di mercato che lo vedevano lontano da Torino, è partito titolare in entrambi i match della sua nazionale.

Il Marocca punta su Masina: schierato al centro della difesa in entrambe le partite — Pausa nazionali piuttosto importante per il Marocco che, dopo la schiacciante vittoria contro il Niger per 5-0, è diventata la prima nazionale africana a qualificarsi al prossimo campionato del mondo, chiudendo al primo posto del Gruppo E a 21 punti. Si conclude con un due vittorie la pausa nazionali del Marocco: 180' minuti per Adam Masina che, reduce dalla prima partita da titolare contro il Niger dopo otto mesi (dall’amichevole contro il Benin a marzo), è partito dal 1’ minuto anche questo pomeriggio nella sfida contro la nazionale zambiana, terminata sul punteggio di 2-0 in favore della nazionale marocchina grazie alle reti di El-Nesyri e Igamane. Il difensore del Toro anche con la sua nazionale è stato schierato nel ruolo di difensore centrale - nonostante per diversi anni abbia perlopiù giocato da terzino sinistro - e questo può essergli quindi stato utile per non perdere il ritmo gara anche in vista delle prossime sfide in granata.