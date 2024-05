Torino, Bellanova candidato come MVP Under 23 in Serie A

Bellanova è in corsa per il titolo di miglior Under 23 della Serie A

La Lega Serie A ha svelato i nomi dei giocatori in lizza per ricevere i premi individuali relativi alla stagione 2023-2024. Cinque le categorie: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante e miglior Under 23 della Serie A. Sfruttando i dati statistici forniti da Stats Perform e sviluppati a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye, la Lega Serie A ha individuato la top 3 di ogni categoria. E in una top 3 c'è anche un giocatore del Torino, l'unico tra i candidati: Raoul Bellanova. Il terzino granata, arrivato alla corte di Ivan Juric in estate, è in corsa come miglior Under 23 insieme a Matias Soulé del Frosinone e a Joshua Zirkzee del Bologna. I vincitori dei premi MVP saranno i calciatori che, in base alle statistiche, hanno fatto registrare l’indice di efficienza più elevato.