Torino, bene Maripan con il Como: la sua esperienza per blindare la difesa

Maripan, centimetri ed esperienza: può dare maggiore solidità in difesa

Dopo la vittoria del Torino sul Como Guillermo Maripan ha parlato in conferenza stampa commentando anche la fase difensiva del match: "Dobbiamo migliorare nel posizionamento e nella comunicazione. Quando una partita è così complicata bisogna dimostrare carattere e difendere tutti assieme". Il ritorno del cileno, dopo la squalifica di San Siro, può dare fiducia in questo senso e la sua esperienza ha aiutato sicuramente a blindare la porta contro il Como. Ai granata fin qui è mancato un pilastro che possa giocare al centro della linea a tre, un giocatore che sia in grado di aiutare, con la sua esperienza e la sua sicurezza, tutto il reparto arretrato. Ciò che ora si augura l'ambiente è che il clean sheet contro il Como non sia un caso isolato e che Maripan possa prendersi sempre più in mano la difesa granata.