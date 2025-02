Torino, Biraghi corre verso la titolarità? Qualità ed esperienza sulla corsia mancina

Un'opzione diventata soluzione in pochissimo tempo: l'arrivo di Biraghi a Torino è stato tanto inaspettato e fulmineo, quanto necessario per via della cessione di Vojvoda e, se le aspettative andranno soddisfatte, potrebbe essere un affare per il Toro che ha a suo favore un diritto di riscatto da solo 100mila euro. Un indennizzo simbolico che potrebbe essere facilmente ripagato a suon di prestazioni e numeri, considerando che poco più di 6 mesi fa si stava giocando una finale di Conference con la fascia da capitano della Fiorentina al braccio. Con lui il Torino può alzare la qualità e soprattutto l'esperienza sulla corsia mancina. Non ce ne voglia Borna Sosa il quale, dopo un avvio opaco e sottotono, col passaggio alla difesa a quattro sta crescendo anche se manca quel guizzo in fase offensiva e quella solidità nell'uno contro uno. Sosa ha dalla sua una condizione atletica migliore rispetto a quella di Biraghi e un passo più veloce nel lungo - fulmineo e importante il suo recupero su Vitinha lanciato a campo aperto nel primo tempo - e questo potrebbe giocare a suo favore nelle prossime partite in attesa che Biraghi riacquisisca il passo partita, mentre paga in esperienza e in qualità pura: Biraghi ha un goniometro al posto del piede mancino e questo gli ha permesso di far registrare un ottimi numeri in carriera.

Biraghi contro Sosa, i numeri a confronto

In questa Serie A Biraghi ha giocato solo 9 partite con la Fiorentina, ma salgono a 14 se contiamo anche la Conference League, e in solo 9 occasioni è partito dall'inizio mettendo insieme un totale di 821' giocati, e un gol segnato su rigore. Un confronto che in questa stagione, rispetto ai dati delle presenze, è a favore di Borna Sosa, che ha giocato 19 partite per un totale di 1150' trovando continuità di minuti e fiducia nelle ultime 11 gare. Andiamo però a fare un confronto con la miglior versione di Biraghi vista nella passata stagione e questo Borna Sosa secondo i dati Sofascore: con una valutazione di 7.19 di media, Biraghi supera Sosa, fermo a una valutazione di 6.85 di media, e gli è superiore in tutte le voci a confronto meno che quello dei duelli vinti, in cui Borna è in vantaggio con 2.79 duelli vinti di media a partita contro i 2.46 di Biraghi. Il laterale italiano però gli è di gran lunga superiore col il pallone fra i piedi: nello scorso anno ha firmato 3 gol e 8 assist, ha fornito circa 2.09 passaggi chiave, 2.17 cross precisi, ed è molto più propositivo nell'ultimo terzo di campo rispetto a Sosa che è molto più timido e raccolto in fase difensiva e fin qui non ha ancora fornito nemmeno un assist. I numeri dunque fanno pendere l'ago della bilancia verso Biraghi e lui è pronto per prendere per mano la squadra e trasmettere quell'esperienza e qualità che gli scorrono nelle vene (e nei piedi), ma la speranza per il Toro è che questa concorrenza giovi a entrambi e alla squadra stessa dato che potrebbe essere spesso un'opzione per Vanoli una staffetta fra i due a gara in corso.