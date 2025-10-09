Torino, Biraghi non è una certezza: messo in discussione anche come riserva

Sicuramente Biraghi ha avuto le sue chance, il giocatore è sceso in campo sei volte in stagione, tra Coppa Italia e Serie A, e ben cinque da titolare, offrendo prestazione non convincenti (29% di precisione nei cross e 47,8% nei passaggi). Solo contro il Parma il terzino italiano è subentrato, con una prestazione negativa, mentre con la Lazio è rimasto in panchina per 90 minuti. Tolta la gara contro la Roma, in cui tutto il gruppo granata ha mostrato compattezza, nelle altre uscite Biraghi non ha mai saputo offrire prestazioni convincenti. In particolare, stando ai dati Sofascore, contro il Parma ha sofferto molto nel suo ingresso in campo, e nei 20 minuti di gioco ha perso 9 palle di gioco e non ha offerto nessun passaggio chiave, solo 5 cross e un lancio lungo per lui. Una prestazione che gli è costata la panchina nella gara successiva.