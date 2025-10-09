Che la fase difensiva sia il punto debole dei granata, ormai è fatto evidente. Tra i problemi della difesa granata, oltre l'incognita tecnico-tattica, emerge anche quella dei rincalzi. Un caso eclatante è quello di Biraghi, che da titolare della fascia sinistra è scivolato a riversa, anzi, a terza scelta di Baroni. Biarghi ora deve dimostrare di non essere in declino e di avere ancora un ruolo importante al Torino.
Torino, Biraghi non è una certezza: messo in discussione anche come riserva
Sicuramente Biraghi ha avuto le sue chance, il giocatore è sceso in campo sei volte in stagione, tra Coppa Italia e Serie A, e ben cinque da titolare, offrendo prestazione non convincenti (29% di precisione nei cross e 47,8% nei passaggi). Solo contro il Parma il terzino italiano è subentrato, con una prestazione negativa, mentre con la Lazio è rimasto in panchina per 90 minuti. Tolta la gara contro la Roma, in cui tutto il gruppo granata ha mostrato compattezza, nelle altre uscite Biraghi non ha mai saputo offrire prestazioni convincenti. In particolare, stando ai dati Sofascore, contro il Parma ha sofferto molto nel suo ingresso in campo, e nei 20 minuti di gioco ha perso 9 palle di gioco e non ha offerto nessun passaggio chiave, solo 5 cross e un lancio lungo per lui. Una prestazione che gli è costata la panchina nella gara successiva.
Biraghi ora deve trovare il suo spazio—
Il fatto che certifica questo arretramento di Biraghi è il suo esser scivolato indietro nelle scelte di Baroni. Al netto di una condizione fisica non ottimale nell'ultimo match di Serie A, il tecnico garanta ha preferito al terzino italiano prima Lazaro e poi Nkounkou, quest'ultimo in grande spolvero e può diventare titolare nel Torino. Anche risolvere il rebus della scelta del modulo, difesa a tre o quattro, può fare chiarezza nel ruolo che il terzino sinistro può svolgere. Perciò sta a Biraghi far valere le sue posizioni e mostrare che il riscatto estivo di 100 mila euro, a dimostrazione di una società che intendeva puntare su di lui, sia stato valido. In tal senso, Biraghi deve dimostrare di essere quella riserva di livello e d'esperienza, su cui il Torino sa che può fare affidamento nel momento di maggior necessità e un punto di riferimento carismatico nello spogliatoio.
